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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.02.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu rekor kırdı

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Altınordu'da Hüseyin Eroğlu rekor kırdı

Altınordu ile 226 lig maçına çıkan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Gordon Milne'nin 222 maçlık rekorunu geride bıraktı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımının başında 226 lig maçına çıkarak Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Gordon Milne'nin 222 maçlık rekorunu kırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligde son 16 maçta tek yenilgi alıp play-off potasına giren Altınordu'da 7. sezonunu geçiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, başarılı bir karneye sahip oldu.

Kırmızı-lacivertli ekibin başında bugüne kadar 226 maça çıkan Eroğlu, 113 galibiyet, 60 beraberlik, 53 yenilgi yaşadı. Eroğlu, bu periyotta 399 puan aldı ve maç başına da 1,76 puan ortalamasına ulaştı. Eroğlu yönetimindeki 3. Lig ve 2. Lig şampiyonlukları yaşayan, Spor Toto 1. Lig'de ise 3 kez play-off'u son haftada kaçıran Altınordu, 226 maçta rakip fileleri 381 kez havalandırdı. Maç başına 1,68 gol ortalaması yakalayan İzmir ekibi, kalesinde ise 227 gol gördü.

Beşiktaş’ın efsane teknik direktörü Gordon Milne'nin 222 maçlık rekorunu geride bırakan Eroğlu, başarılı tablonun tam bir takım oyunu olduğunu vurgulayarak, "Bizi başarıya ulaştıran temel faktör istikrar ve takım oyunu. Hepimiz bir saat mekanizmasındaki çarklar gibi çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Altınordu ile 3. şampiyonluğu yaşamayı her şeyden çok istediğini aktaran Eroğlu, ilk kez bu kadar yakınlaştıkları hedeflerine varmak istediklerini kaydetti.

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