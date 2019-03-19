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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
19.03.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Altınordu ve Lyon işbirliği yapıyor

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Altınordu ve Lyon işbirliği yapıyor

Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile Altınordu arasında iş birliği anlaşması yapılacak.

Olimpik Lyon Dış İlişkiler ve Uluslararası İşbirlikleri Sorumlusu Clement Michon ile Genç Oyuncu İzleme ve Seçme Direktörü Patrice Girard, İzmir'e gelerek Altınordu'yu ziyaret etti. Kasım ayında CEO Barış Orhunbilge ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir'in Lyon'u ziyaret edip sistem hakkında bilgi verdiğini belirten Girard, "Etkilendiğimiz felsefeyi yerinde görmek için buradayız. Altınordu ile geleceğe yönelik iş birliği ilişkisi kurmaya karar verdik" diye konuştu.

Girard, "6 yıl gibi kısa bir sürede hem organizasyon yapısı hem de tesisleşme konusunda yapılanlar mükemmel. Başkanlar düzeyinde yapılacak bir görüşmenin ardından Altınordu ile iş birliği içerisine girmek ve bunu geliştirmek istiyoruz" dedi. 

İki kulübün de renklerinin ve felsefesinin aynı olduğunu ifade eden başkan Seyit Mehmet Özkan ise, "Lyon da iyi futbolcudan önce iyi birey yetiştirmeye değer veriyor. Bir felsefe ve kulüp kültürü yaratıp bunu sürdürülebilir hale getirmek çok önemli" diye konuştu. 

Girard, Özkan'a üzerinde adının yazılı olduğu Lyon forması hediye ederken, Özkan da kendisine geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel çerçeveyi sundu.

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