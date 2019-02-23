Altınordu, haksız penaltıyı dışarıya attı
İzmir’de Altınordu Futbol Kulübü’nün U17 (17 yaş altı) takımından bir oyuncu, hakemin kendi lehlerine verdiği penaltının haksız olduğunu düşünüp topu dışarı attı.
U17 Elit Ligi'nde oynanan Adana Demirspor-Altınordu maçında, İzmir ekibinin futbolcusu Enis Destan örnek bir davranışta bulunarak, haksız kazanılan penaltıyı auta gönderdi.
U17 Elit Ligi'nde Adana Demirspor ile Altınordu, Metin Oktay Yerleşkesi Gündüz Tekin Onay Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın 67. dakikasında hakem Altınordu lehine penaltı kararı verdi. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğuyla ilgili uzun süre tartışma yaşanırken, beyaz noktanın başına gelen Altınordulu Enis Destan, topu bilerek dışarı gönderdi. Bu hareket tribünlerden büyük alkış alırken, Mücadele İzmir ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Bu toprakların çocuklarına inanın, güvenin...— Altınordu FK (@AltinorduFK) 23 Şubat 2019
Ne verirseniz, onu biçersiniz... Eğer "adaletli" olmayı öğretirseniz, yanlışlıkla verilen penaltıyı gözünü bile kırpmadan dışarıya atar.
Aferin be çocuk... pic.twitter.com/1alM384DCW
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