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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
dha
03.05.2018 - 14:56, Son Güncelleme:

Altınordu finali bekliyor!

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Altınordu finali bekliyor!

SPOR Toto 1’inci Lig’de cumartesi günü evinde Büyükşehir Belediyespor’u yenerek tarihinde ilk kez Play-Off’a kalmayı hedefleyen Altınordu’da geri sayım başladı.

Sezonun en kritik maçı öncesi Şirince’de düzenlenen kahvaltıda moral depolayan İzmir ekibinde yüzler gülüyor. Daha önce 2 sezon averajla ve 1 puan farkla kaçırdıkları Play-Off hedefine bu kez ulaşacaklarını söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarıda iyi bir çıkış yakaladık, ilk 2 hesapları yaparken son haftalarda elimizdeki avantajı iyi değerlendiremedik. Ancak ilk 6 için her şey bizim elimizde. Kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz" diye konuştu.

Önceki yıllarda Play-Off için rakiplerin alacakları sonuçlara baktıklarını, bu kez ise sadece galibiyetin yeteceğini ifade eden Hüseyin Eroğlu, "İyi bir sezon geçirdik, bunu Play-Off’a kalarak taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularımızın yükselen performansı bizi umutlandırıyor. Erzurumspor maçını sezon finali gibi görüyoruz. Rakip de son haftalarda çıkışa geçti. Beraberlik onlar için yeterli, ancak bahanemiz yok. Biz kazanacağız" dedi.

Ana hedeflerinin Göztepe’den sonra İzmir’i Süper Lig’de temsil eden ikinci takım olmak olduğunu belirten Eroğlu, "Cumartesi günü tüm İzmirli futbolseverleri stada bekliyoruz" yorumu yaptı. Altınordu’da sağ ayak bileğinden sakatlanan Serkan dışında eksik yok.

MİRKAN VE KERİM AVCI İDDİALI

Altınordu’da bu sezon attıkları gollerle tüm dikkatleri üzerine geçen gurbetçi futbolcular Mirkan ve Kerim Avcı, Play-Off’a kalacaklarına inandıklarını vurguladı. Bu sezon 14 kez rakip fileleri sarsan Kerim ve 13 golü bulunan Mirkan, "Geçtiğimiz haftalarda ilk 2 hesapları yapıyorduk ancak durum buraya geldi. Biz son maçımızı alarak ilk 6’ya adımızı yazdıracağız. Buna takım olarak inanıyoruz. Moralimiz yerinde. Rakip kim olursa olsun çıkıp kazanacağız. Taraftarımız yanımızda olsun" diye konuştu.

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