Altınordu evinde Samsun ile berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bornova
Hakemler: Burak Şeker, Emin Yıldırım, Mehmet Kağan Bingül
Altınordu: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Serkan Göksu (Dk. 87 Alican Özfesli), Deniz Vural (Dk. 68 Berkay Samancı), Erdoğan Yeşilyurt, Kerim Avcı, Mirkan Aydın
Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Samed Hakan Kılıç), Enes İslam İlkin (Dk. 79 Angan), Samaras, Göksu Türkdoğan, Kenan Karışık (Dk. 77 Ayite), Ufuk Budak
Goller: Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), Dk. 82 Angan (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 47 Enes İslam İlkin (Samsunspor), Dk. 52 Kerim Avcı, Dk. 55 Deniz Vural (Altınordu)
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