Altınordu evinde rahat kazandı
Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Altınordu, İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Bornova
Hakemler: Zorbay Küçük, Deniz Turgut, Ata Yıldırım
Altınordu: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Deniz Vural (Dk. 58 Recep Yemişci), Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Berkay Samancı, Serkan Göksu, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Musa Caner Aktaş), Kerim Avcı (Dk. 71 Muhammed Rıdvan Özdemir), Mirkan Aydın
İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Yalçın Kılınç, Wellington, Ali Dere, Oğuzhan Berber (Dk. 58 Zafer Şensoy), Muhammed Demirci (Dk. 60 Eslem Öztürk), Muhsin Yıldırım, Onur Kolay, İbrahim Yılmaz, Bougouhi (Dk. 77 Kojic)
Goller: Dk. 14 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 31 ve 90 6 (Penaltıdan) Mirkan Aydın, Dk. 45 1 Kerim Avcı (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 62 Hasan Hatipoğlu (Altınordu), Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor)
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