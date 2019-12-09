Altınordu derin nefes aldı

Ligin 9. haftasında seyircisi önünde aldığı 4-0'lık Cesar Grup Ümraniyespor mağlubiyetiyle 17. sıraya düşen ve korkulu rüya görmeye başlayan kırmızı-lacivertliler, 14. haftada konuk ettiği Adanaspor karşısında zafere uzanarak 6 hafta sonra adını son 3 takım arasından sildirdi.

İç sahadaki son 2 maçında Boluspor ve Adanaspor'u deviren İzmir temsilcisi, seyircisi önünde 2'de 2 yapıp kalesini gole kapattı. Çok kritik bir galibiyet aldıklarını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Çok sayıda pozisyon yakaladık, atamayınca maç zaman zaman sıkıntıya girdi. Ancak bir dakika bile inancımızdan vazgeçmeden kazanmayı başardık. Kalan üç maçı da kazanıp devreyi 22 puanla bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Altınordu sırasıyla Bursaspor, Giresunspor (D) ve Menemenspor'la karşılaşacak.

GALİBİYET SAKATLARA HEDİYE

Altınordulu futbolcular Adanaspor galibiyeti sonrası soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-lacivertli takım sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan savunma oyuncuları Onur ve Enes'i unutmadı. Futbolcular, geçen hafta Keçiörengücü deplasmanında omzu çıkan sağ bek Onur ve dizinden ameliyat olan stoper Enes'in formalarıyla objektiflere poz vererek 3 puanı takım arkadaşlarına hediye etti.

FOÇALI TARAFTARA SON GÖREV

Beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 Aralık Cumartesi günü vefat eden Foçalı Altınordu taraftarı Orhan Girgin, 86 yaşında Altıordu şapkasıyla son yolculuğuna uğurlandı. 50 yılı aşkın bir süredir üyesi olduğu İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt köklü spor kulüplerinden Altınordu'ya gönül veren Girgin yaşamı boyunca evinin balkonundan kulüp bayrağını eksik etmemesi ve ilerleyen yaşına rağmen deplasmanlara gidecek kadar futbola olan düşkünlüğüyle tanınıyordu. Girgin'in cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Kabristan'da toprağa verildi.