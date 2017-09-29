Altınordu deplasmanda vurdu!

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Önder Yılmaz xx, Oktay Önge xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Göksu Alhas xx (Te Vrede dk. 76 xx), Renato Arapi xx, Rydellromano Peopen xx, İrfan Başaran xx, Chukwuma Akabueze xx, Melih Okutan xxx, Pedro Ulloa xx, Burak Asan xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 38 xx), Mustafa Durak xx (İshak Çakmak dk. 38 xx), Caner Cavlun xx
Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Furkan Şeker, Furkan Demir, Sabri Can, Cengiz Umut Meraş
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Arslan Kuru xx, Yusuf Acer xx, Murat Uçar xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 76 xx), Serkan Göksu xx (Alican Özfesli dk. 90 ?), Mirkan Aydın xxx, Kerim Avcı xx, Deniz Vural xx, Kerim Alıcı xx, Barış Alıcı xx, Recep Yemişci xx
Yedekler: Ali Emre Yanar, Yusuf Yalçın Arslan, Fatih Aktay, Ali Mert Aydın, Musa Caner Aktaş, Enis Durak
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Goller: Mirkan Aydın (dk. 14), Kerim Avcı (dk. 70) (Altınordu), Melih Okutan (dk. 56) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Poepon, Melih Okutan, Renato Arapi, Gökhan Değirmenci (Boluspor), Murat Uçar, Arslan Kuru, Kerim Alıcı (Altınordu)
Maçtan dakikalar
14. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mirkan Aydın’ın sert şutu Boluspor defansına çarptıktan sonra ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada Göksu’nun sağ kanatta ortasında Mustafa Durak’ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
49. dakikada Yusuf Emre’nin ceza sahası dışından sert şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.
56. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Melih, rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
65. dakikada orta sahadan aldığı topla Boluspor ceza sahası içine kadar giren Barış Alıcı’nın şutunu kaleci kornere çeldi.
70. dakikada Boluspor ceza sahası çizgisinin hemen dışından serbest vuruş kullanan Kerim Avcı’nın şutu golle sonuçlandı. 1-2
90. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Te Vrede’nin şutunu kaleci ayağıyla çıkardı.