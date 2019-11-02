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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.11.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Altınordu çıkış peşinde!

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Altınordu, TFF 1.Lig'in 10. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak kötü gidişatına son vermek istiyor.

TFF 1.Lig ekiplerinden Altınordu, ilk 9 haftada bir galibiyet, iki beraberlik ve altı mağlubiyet alarak lige kötü başladı. Son 5 haftada sahadan dört kez mağlup olarak ayrılan İzmir ekibi, ligde 5 puanla 17. sırada kendine yer buldu. Geçen hafta deplasmanda Ümraniyespor'a 4-1'lik skorla farklı mağlup olan Altınordu, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Amed Sportif'i 3-1 yenerek hem kupada üst tura çıktı hem de moral buldu. Kırmızı-lacivertliler, yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda konuk edeceği İstanbulspor'u yenerek çıkışa geçmenin peşinde.

"Kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz"

İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kupada kazanmak ve istediklerimizin sahada uygulanması bizim için önemliydi. Kupadaki iyi oyun ve skor bize moral anlamında çok şey kattı. Hafta sonunda ise kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. İyi hazırlanıp, saha ve seyirci avantajını kullanarak üç puanla ayrılmak amacındayız. Her maçın zorlu ve farklı stratejisi olması gerekiyor. İstanbulspor, oyunu iyi oynayan, pas yapan, yıllardır aynı oyunu sahaya yansıtan bir ekip. Biz de kendi oyun kimliğimizi sahaya yansıtıp, özellikle hücumda üreteceğimiz pozisyonları değerlendirerek sonuca gitmek istiyoruz. Son iki haftadır kalemizde de çok gol gördük. Buna da önlem alarak İstanbulspor maçını kazanıp çıkışa geçmeliyiz” dedi.

Altınordu çıkış peşinde

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