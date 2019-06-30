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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Altınordu, altyapısından Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı!
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Futbol
AA
30.06.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Altınordu, altyapısından Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı!

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Altınordu, altyapısından Yiğit Emre Çeltik'le profesyonel sözleşme imzaladı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'le üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) Burak İnce ve Ravil Tagir ile üçer yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Altınordu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporu doğrultusunda 16 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'e de imza attırdı.

Yiğit Emre'nin babası Fikret Çeltik, oğlunun kariyer planının Altınordu'ya ve kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'a ait olduğunu belirterek "Yetiştiricilik sadece futbolda değil, her meslekte çok zor ve önemli. Bunun değerinin bilinmesi gerekir. Yapılan, parayla pulla ölçülemeyecek bir iştir ve biz de saygımızı ancak böyle gösterebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeltik ailesine teşekkür eden Seyit Mehmet Özkan da akademiden çıkan her genci, armaya olan borcunu ödedikten sonra en iyi liglerde görmek istediklerini, kariyer planlamalarını da buna göre yaptıklarını kaydetti. 

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Altınordu, altyapısından Yiğit Emre Çeltikle profesyonel sözleşme imzaladı

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