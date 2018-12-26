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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.12.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Altınordu 95 yaşında

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Altınordu 95 yaşında

İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu, 95. kuruluş yıldönümünü sade bir törenle kutladı. 26 Aralık 1923’te kurulan Altınordu'nun yeni yaşı Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Dernek Başkanı Samim Süloş'un yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftar katıldı. Törene Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, İZVAK Başkanı Ali Erten, Futbol Akademi 2. Dönemi İdari Direktörü Halit Erolu’nun yanı sıra antrenörler ve U16 ve U15 takımı oyuncuları da eşlik etti.

Dernek Başkanı Samim Süloş, Altınordu'nun tarihi bir misyona sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin ve Avrupa'nın her yerinde tanınan, sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulüp. Kulübümüz var olduğu sürece asalet ve onurlu vizyonunu sürdürecek" dedi.

Barış Orhunbilge ise 95. yılı onurlu, şerefli ve asil bir şekilde geride bıraktıklarını belirterek, "Bu armayı hep şan, şeref ve vefayla temsil edeceğimize söz veriyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Altınordulu çocukların denize kırmızı renkli karanfiller atmasıyla sona ererken, grup daha sonra Süleyman Ferit Eczacıbaşı heykelini ziyaret edip kurucu başkana çelenk bıraktı.

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