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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.11.2019 - 21:07, Son Güncelleme:

Altınordu 2-0 Boluspor

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Altınordu 2-0 Boluspor

TFF 1. Lig’in 12. hafta maçında Boluspor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-0 mağlup etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Yasin Kol , Hasan Hüseyin Tetik , Burak Cansız

Altınordu: Erhan Erentürk , Kahraman Demirtaş , Kerim Alıcı , Yusuf Arslan , Sinan Osmanoğlu , Anıl Koç , Oğulcan Ülgün , Muhammed Mert , Okan Derici (Ravil Tagir dk. 78 ), Ersel Aslıyüksek (Onur Taha Takır dk. 85 ?), Yasin Ozan (Kemal Rüzgar dk. 69 )

Yedekler: Ali Emre Yanar, Ali Mert Aydın, Berkay Samancı, Egehan Gök, Burak İnce, Muzaffer Kocaer, Fatih Aktay

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Boluspor: Hakan Canbazoğlu , İsmail Konuk , Hayrullah Bilazer , Ümit Kurt , Burak Bekaroğlu , Cumali Bişi (Batuhan Altıntaş dk. 79 ), Mustafa Eskihellaç , Dodo , Mutlu Güler (Samican Keskin dk. 59 ), Mustafa Durak ? (Melih Okutan dk. 7 ), Rydell Poepon

Yedekler: Yavuz Aygün, Sincere Seth, Fethi Özer, Umut Gündoğan, Alimardon Şukurov

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Okan Derici (dk. 29), Kemal Rüzgar (dk. 88) (Altınordu)

Sarı kartlar: Melih Okutan, Burak

Maçtan dakikalar

13. dakikada Oğulcan Ülgün’ün savunmanın arkasına gönderdiği topta, Anıl Koç kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu kontrol edemeyince Hakan Canbazoğlu meşin yuvarlağa sahip oldu.

16. dakikada Rydell Poepon soldan çalımlarla sıfıra kadar inip kale sahasına çevirdiği anda araya giren Sinan Osmanoğlu kritik bir müdahale ile mutlak golü önledi.

29. dakikada Muhammed Mert’in savunma arkasına verdiği pasta Okan Derici meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

48. dakikada Anıl Koç yaklaşık 30 metreden sert vurdu, yan direği sıyıran top auta çıktı.

57. dakikada Okan Derici yaklaşık 35 metreden direklerin birleştiği noktaya vurdu, kaleci uzanıp topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

61. dakikada savunma arkasına atılan topa Ersel Aslıyüksek hamle yapıp dokundu, kaleciden dönen meşin yuvarlağa bu kez Yasin Ozan vurdu ancak meşin yuvarlak çizgiye paralel gidip uzaklaştı.

88. dakikada Onur Taha Takır sağdan müthiş çıkıp rakibini geçti ve kale sahasına ortaladı, Kemal Rüzgar çok zor pozisyonda vurdu, kaleciyi geçen topu Hayrullah Bilazer çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak çizgiyi geçince hakem golü verdi. 2-0

Altınordu 2-0 Boluspor

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