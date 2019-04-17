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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.04.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Altay'ın golcüsü Paixao'nun talibi çok

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Altay'ın golcüsü Paixao'nun talibi çok

Spor Toto 1'inci Lig'de attığı 23 golle gol krallığı yarışında açık ara liderliğini sürdüren Altay'ın Portekizli forveti Marco Paixao, müthiş performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Usta golcüye devre arasında talip olan 3 takımın ligde şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor ile Süper Lig'de kümede kalmaya çalışan Akhisarspor olduğu öğrenilirken, sportif direktör Özden Töraydın, "Marco'yu devre arasında isteyen kulüpler olmuştu. Şu an resmi bir teklif yok ama arayıp soranlar oluyor. Kendisiyle sözleşmemiz devam ediyor. Gelen teklifleri daha sonra değerlendiririz" diye konuştu.

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Futbolcu satarak gelir elde etme gibi bir amaçlarının olmadığını ifade eden Özden Töraydın, "Transferler her zaman olabilir. Altay Spor Kulübü'nde geçmişte de oyuncular satıldı, gelecekte de satılacak. Bizim için önemli olan hedef. 'Bir oyuncuyu satalım, paraya ihtiyacımız var. Başka oyuncu alalım' durumu söz konusu değil. İhtiyaç doğrultusunda transfer yapıyoruz. Kim takıma faydalı olacaksa ona göre hareket ederiz. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu şekillendireceğiz. Ortak fikirlerimiz var. Aynı doğrultuda ilerliyoruz. Altay her zaman tercih edilen bir kulüptür" dedi.

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Altayın golcüsü Paixaonun talibi çok

 

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