Altay'da Murat Uluç'a 4 gollü veda!
Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında Altay, sahasında Birevim Elazığspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı
Altay: Emre Koyuncu, Serkan Sözmen (Dk. 77 Çağrı Buğra Dişsiz), Ulaş Zengin, Murat Uluç (Dk. 14 Hüsamettin Yener), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 73 Murat Berkan Demir), Paixao, Tatos, Mesut Can Tunalı, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Oğuz Han Aynaoğlu
Birevim Elazığspor: Ali Karataş, Murathan Özen, Gökhan Akkan, Yiğitcan Erdoğan, Abdülkadir Kayalı (Dk. 80 Muhammed Yıldırım), Ömer Yıldız (Dk. 72 Fırat Sefa Öncü), Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün (Dk. 67 Eren Çinkılınç), Salih Polatdemir, Dersim Sahan Kaynak, Kadir Taşoğlu
Goller: Dk. 13 Murat Uluç, Dk. 52 ve Dk. 57 Paixao, Dk. 82 Hüsamettin Yener (Altay)
Sarı kart: Dk. 90 Salih Polatdemir (Birevim Elazığspor)
Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 4 maça çıktıktan sonra Altay'da yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başlayan Murat Uluç, ligde 34. ve son hafta maçında Birevim Elazığspor karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı.
Müsabakanın 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan 38 yaşındaki Murat Uluç, bu golden sonra arkadaşlarının omuzlarında yerini Hüsamettin Yener'e bıraktı ve profesyonel futbol yaşantısını tamamladı.
Kariyerinde Süper Lig'de 6, 1. Lig'de 99, TFF 2. Lig'de 294, TFF 3. Lig'de 47 ve Türkiye Kupası'nda 19 maça çıkan Murat Uluç 465 maçta 145 gol kaydetti.
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