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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.05.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Altay'da Murat Uluç'a 4 gollü veda!

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Altay'da Murat Uluç'a 4 gollü veda!

Spor Toto 1. Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasında Altay, sahasında Birevim Elazığspor'u 4-0 mağlup etti.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı

Altay: Emre Koyuncu, Serkan Sözmen (Dk. 77 Çağrı Buğra Dişsiz), Ulaş Zengin, Murat Uluç (Dk. 14 Hüsamettin Yener), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 73 Murat Berkan Demir), Paixao, Tatos, Mesut Can Tunalı, İbrahim Öztürk, Mustafa Murat Uslu, Oğuz Han Aynaoğlu

Birevim Elazığspor: Ali Karataş, Murathan Özen, Gökhan Akkan, Yiğitcan Erdoğan, Abdülkadir Kayalı (Dk. 80 Muhammed Yıldırım), Ömer Yıldız (Dk. 72 Fırat Sefa Öncü), Ahmet Burak Solakel, Cengizhan Akgün (Dk. 67 Eren Çinkılınç), Salih Polatdemir, Dersim Sahan Kaynak, Kadir Taşoğlu

Goller: Dk. 13 Murat Uluç, Dk. 52 ve Dk. 57 Paixao, Dk. 82 Hüsamettin Yener (Altay)

Sarı kart: Dk. 90 Salih Polatdemir (Birevim Elazığspor)

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 4 maça çıktıktan sonra Altay'da yardımcı antrenör olarak görev yapmaya başlayan Murat Uluç, ligde 34. ve son hafta maçında Birevim Elazığspor karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı.

Müsabakanın 13. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan 38 yaşındaki Murat Uluç, bu golden sonra arkadaşlarının omuzlarında yerini Hüsamettin Yener'e bıraktı ve profesyonel futbol yaşantısını tamamladı.

Kariyerinde Süper Lig'de 6, 1. Lig'de 99, TFF 2. Lig'de 294, TFF 3. Lig'de 47 ve Türkiye Kupası'nda 19 maça çıkan Murat Uluç 465 maçta 145 gol kaydetti. 

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Altayda Murat Uluça 4 gollü veda

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