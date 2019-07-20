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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.07.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Altay’da İbrahim Akın’a yeni görev! Jubile yapıyor...

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Altay’da İbrahim Akın’a yeni görev! Jubile yapıyor...

TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da yönetim sol kanat İbrahim Akın’a siyah-beyazlı formayla jübile yapıp kulüpte farklı bir görev almasını teklif etti.

Kısa süre önce sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılacağı açıklanan ve Afyonkarahisar’daki ilk etap kampında yer alan 35 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin raporu doğrultusunda ikinci etap kampının kadrosuna alınmadı.

İbrahim Akın’a Altay bünyesinde kalmasını teklif eden yönetim, tecrübeli kramponla görüşerek kulüpte yeni bir görev almasını isteyecek.

Yönetimin İbrahim Akın’a altyapı sorumlusu ya da oyuncu izleme biriminde görev almasını teklif etmesi bekleniyor.

Deneyimli futbolcunun siyah-beyazlı formayla jübilesini inşaat çalışmaları devam eden Alsancak Stadı’nda yapması planlanıyor. A takım kadrosunda düşünülmeyen İbrahim Akın’ın yapılacak yeni teklife vereceği yanıt merak konusu oldu. Yönetim geçen sezon da forvet Murat Uluç’u sezon ortasında yardımcı antrenörlük görevine getirmiş, Murat sezonun son haftasında jübile yapmıştı.

YILLAR SONRA DÖNMÜŞTÜ

İbrahim Akın, altyapısından yetişip profesyonel olduğu Altay’dan 2004 yılında Beşiktaş’a transfer olmuştu. Bir dönem A Milli Takım formasını da giyen İbrahim Akın, çeşitli kulüplerde görev aldıktan sonra 2016 yılında 12 yıl sonra tekrar yuvaya dönmüştü. İzmir ekibinde 2016-17’de 3’üncü Lig’de Play-Off şampiyonluğu, 2017-18’de ise 2’nci Lig’de şampiyonluk yaşayan İbrahim Akın, geçen sezon TFF 1’inci Lig’de 23 maçta görev aldı.

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Altay’da İbrahim Akın’a yeni görev Jubile yapıyor...

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