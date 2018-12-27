Altay'da gidecekler belli oldu!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Habib Daf ve Ivan Ivanov'dan kendilerine kulüp bulmaları istendi.
Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın, ikinci devre hazırlıklarına Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Özden Töraydın yönetimindeki antrenmanla başladığı ifade edildi.
Futbolculardan Metin Yüksel, Egemen Gençalp, Habib Daf ve Ivan Ivanov'un, kendilerine takım bulmaları yönünde bilgilendirildiği, siyah-beyazlı takımdan ayrılacak yeni isimlerin de olabileceği bildirildi.
Çalışmalarına 31 Aralık Pazartesi gününe kadar İzmir'de devam edecek Altay, 2-14 Ocak'ta Antalya'da kamp yapacak.
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