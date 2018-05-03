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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
03.05.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Altay'a 1. Lig için galibiyet lazım!

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Altay'a 1. Lig için galibiyet lazım!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde yer alan ve son hafta lideri konuk edecek Altay'ın teknik direktörü Özden Töraydın, cumartesi günü final maçına çıkacaklarını söyledi.

En son 2002-2003'te Süper Lig'de yer alan Altay daha sonra 2003-2004'ten 2010-2011 sezonuna kadar kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de 4 kez play-off oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamadı.

2010-2011'de 1. Lig'e, 2014-2015 sezonunda ise 2. Lig'e veda eden siyah-beyazlı ekip, geçen sezon 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Kocaelispor'u yenerek tekrar 2. Lig'e yükseldi.

Altay, bu sezon geride kalan 33 haftanın 6'sında liderlik koltuğunda yer aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü kritik bir müsabakaya çıkacak.
Lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibini 5 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Altay rakibini mağlup ettiği takdirde 7 sezon sonra 1. Lig'e dönecek.

Bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışan Altay, sezona Cüneyt Biçer'le başladıktan sonra İsmet Taşdemir'le yoluna devam etmişti. Siyah-beyazlı ekipte daha önce sportif direktör olarak görev yapan Özden Töraydın, 31. haftadan itibaren takımın başına geçti.
1959'da başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz temsil eden Altay, en üst seviye ligde geçirdiği 41 yılla bu ligde en fazla mücadele eden takımlar içinde bulunuyor.

"CAMİAMIZA HEDİYE ETMEK İSTERİZ"

Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda iki iddialı takımın ligin son maçında karşılaşmadığını söyledi. Böyle bir maça çıkacakları için şanslı olduğunu kaydeden Töraydın, şöyle konuştu:
"Biz sezon başında şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takımız. Bu ligin çok zor olacağını biliyorduk, çok takım iddialıydı, nitekim kendi aramızda konuşmalarda da son hafta çözülür diye düşünüyorduk. İnişler, çıkışlar oldu, üzüldüğümüz, sevindiğimiz noktalar oldu ama cumartesi günü final maçına çıkacağız. İyi bir maç olmasını diliyoruz. Gümüşhane takımı da pazartesi gününden itibaren İzmir'e gelmiş, onları İzmir misafirperverliğiyle ağırlayacağız ama sahada iyi bir mücadeleyle kupayı almak istiyoruz."

Töraydın, Altay'da 3 yıldır sportif direktör olarak görev yaptığını, İsmet Taşdemir'in görevinden ayrılmasının ardından takımı tanıdığı için teknik direktörlük görevini kabul ettiğini söyledi.

Teknik direktörlükle ilgili bir kariyer planlaması olmadığını kaydeden Töraydın, "Çocuklarla da konuştuğumuzda sonuçta son 4 haftada biz onlara ağabeylik, rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Onlar da bizi hiç yalnız bırakmadılar, destek oldular. O sinerjiyle 3 maçımızı aldık, iyi mücadele ettiler. İnşallah final maçını da alırsak camiamıza hediye etmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

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