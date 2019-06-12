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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.06.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Altay Bayındır: “İnsanların davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor”

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Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam Kosova ile Türkiye arasında oynanan ümit milli takım maçı sırasında kaleci Altay Bayındır’ın, stat görevlilerinin fiziki müdahalelerine maruz kaldığı ortaya çıktı. Olay sonrası kaleci Altay Bayındır ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe yaşananları anlattı.

Beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştıklarını belirten ay-yıldızlı ekibin kalecisi Bayındır, "Hoş olmayan bir yaklaşımı vardı Kosova halkının. Tabii iyi niyetli olarak bizi destekleyenler de vardı. Hepimiz insanız. Bakış açımızın farklı olması lazım. Biz oraya futbol oynamaya gidiyoruz. İnsanların bakış açısı böyle olmalı. Futbolu alkışlaması lazım. Dün Kosova taraftarı bundan uzak kaldı. Kulübede bir problem oldu. İrfan (Eğribayat) ile bir itiş kakış oldu. Taraftarların da bana küfür ve el hareketleri oldu. Farklı bir ortam oldu. A Milli Takımıza İzlanda’da yapılanlar ortada. İnsanların davranışlara dikkat etmesi gerekir. Biz sporcuyuz. Herkesin bize saygı duyması gerekir” dedi.

“Burada misafirperverliğimizi gösteririz”

Kosova’da maç öncesi bir problem yaşamadıklarını belirten Bayındır, “İlk gittiğimizde çok doğaldı, problem yoktu. Maçın gidişatı olayları değiştirdi. Ateşli bir maçtı ve öne geçtiler. Sonrasında da el hareketleriyle bizi tahrik ettiler. Biz de bu hareketlerinden dolayı gerildik ama hocamız hep bizi sakin tutmaya çalıştı. Bana karşı fiziksel bir temas olamadı. Kargaşa oldu ama yumruklama olmadı. Kosova ile yakın bir ülkeyiz. Böyle bir olay olmaması gerekirdi. Oldu bitti. Bir şeyler yaşandı. Onlar buraya geldiğinde daha mütevazi davranacağız ve nasıl davranılması gerektiğini gösteririz. Misafirperverliğimizi gösteririz” şeklinde konuştu.

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"Bir kişinin yaptığı bir hareketi bütün halka mal edemeyiz"

Kosova’da ilgi beklerken ters hareketlerle karşılaştıklarını söyleyen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Vedat İnceefe ise, “Maçta istediğimiz özveriyi gösteremedik. Bizim düşündüğümüz bazı oyuncular istediğimiz performansı gösteremedi. Rakibi tebrik ettik. Olaylara gelirsek; golü yedikten sonra kulübede kalecimiz su şişesini yere vuruyor. Özel güvenlikler de oyuncumuz ittirerek kulübeye sokmaya çalışıyor. Bu onların görevi değil. Orada hakemler var. Onların bizim üstümüze kalabalık şekilde gelmesi ve tribünden yapılan hareketler bizi şaşırttı. Kosova’da ilgi ve alaka beklerken ters hareketlerle karşılaştık. Bir kişinin yaptığı bir hareketi bütün halka mal edemeyiz. Biz Kosova halkını seviyoruz. Burada ilgimizi alakamızı göstereceğiz. Olay sonrası güvenlik şefleri bizden özür diledi. Biz de kabul ettik ve olayı kapattık” dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında dün deplasmanda Kosova'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Altay Bayındır: “İnsanların davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor”

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