Alper Potuk bombası! Yeni adresi...

Göztepe, milli arada Beşiktaş mağlubiyetinin yaralarını sarmaya çalışırken yönetim ise transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde birçok isim var. Hem orta saha hem de kanat oynayabilecek oyuncular üzerinde duran teknik direktör Tamer Tuna’nın yönetime Fenerbahçeli Alper Potuk’un adını verdiği öğrenildi.
Fenerbahçe’de yeni sözleşmesi uzatılan ve sıkça şans bulan başarılı oyuncunun transferi zor görünüyor. Ancak yönetimin, Alper Potuk’un durumuyla ilgili Fenerbahçe kulübünden bilgi alacağı ve kiralık önerisinin masaya konacağı öğrenildi. İzmir ekibi ayrıca savunmaya da takviye için kolları sıvadı.
Stoper transferi için hazırlanan listedeki isimlerle görüşmeler şimdiden başlamış durumda. (Fanatik)