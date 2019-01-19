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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.01.2019 - 17:57, Son Güncelleme:

Alpay Özalan'dan Ozan yorumu: Bu transfer...

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Alpay Özalan'dan Ozan yorumu: Bu transfer...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transferiyle ilgili, "Ozan Kabak benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedelinin rekorunu kırdı. Bundan onur duydum. Bu transfer diğer sporcularımıza da ilham verecek niteliktedir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'a transferini yorumladı. Özalan, Ozan Kabak'ın Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transfer olmasının Türk sporunda güzel gelişmeler olduğunun göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

"Bu transfer tüm sporcu kardeşlerime örnek olmasını temenni ediyorum"

Kendisinin 2000 yılında İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olduğunu hatırlatan Özalan, Ozan Kabak'ın bu alandaki rekorunu kırarak 11 milyon Euro'ya transferinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Özalan, "Ozan Kabak kardeşim benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedelinin rekorunu kırdı. Bundan onur duydum. Bu transfer diğer sporcularımıza da ilham verecek niteliktedir. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyorum. Diğer tüm sporcu kardeşlerimize de örnek olmasını temenni ediyorum. Sporda bir dünya markası olabileceğimizi her defasında vurguluyor ve bunun için de çaba sarf ediyoruz. Ülkemizde bütün spor branşlarında çok kıymetli sporcularımız var. Bu tarz başarıların her geçen gün artacağından eminiz. Türk sporunun gelişmesi, dünyada bir marka haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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