"Alo Oğuzhan, hata yaptım... Milli forma seni bekliyor!"

İşte bu flaş gelişmenin perde arkasını Spor Arena aralıyor... Gelin, Oğuzhan Özyakup gerçeğine hep birlikte bakalım...

Ay yıldızlı ekibe Oğuzhan Özyakup'u davet etmeyen Lucescu'nun bu kararı gündeme damga vurmuştu. Ukrayna ve Hırvatistan maçları için aday kadroya dahil edilmeyen Oğuzhan Özyakup'ta bu gelişme sonrasında üzgün olduğunu belirtip duygusal ve manidar bir açıklama ile tepki vermişti.

Ve Lucescu ani bir U dönüşü yaparak Oğuzhan'ı aday kadroya davet etti. Beşiktaş kaptanı sürpriz bir gelişme ile bugün aday kadroya davet edildi.

İşte Spor Arena'nın aldığı sıcak bilgilerle bu gelişmenin perde arkası...

Mircea Lucescu, Oğuzhan'ı, formda değil düşüncesi ile kadroya çağırmaz. Tecrübeli hoca, Oğuzhan'ın lige üst düzey ve geçen seneki formunun aşağısında bir başlangıç yaptığı görüşündedir.

Bu yüzden de kadroya almaz...

HEMEN TELEFONA SARILDI

Ancak Oğuzhan Özyakup'un, bu gelişme üzerine yaptığı açıklamalar, uğradığı hayal kırıklığı ve Beşiktaş-Bursaspor maçındaki performansı Lucescu'yu harekete geçirir.

Oğuzhan'ın açıklamalarını da dikkate alan Lucescu, Milli Takım yöneticilerine gider ve "Ben hata yaptım. Bu konuda yanlış yapan benim. Oğuzhan'dan ileride de Türkiye Milli Takımı yararlanmalı. Ben Oğuzhan ile bu konuyu konuşup çözeceğim" der...

Ve Lucescu telefona sarılır Oğuzhan ile konuşur, hata yaptığını söyler. Bu görüşmede genç oyuncuyu milli takım kampına çağırır... Ve Beşiktaş kaptanı, ay yıldızlı ekibin yolunu tutar.

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