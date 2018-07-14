Alnına dövme yaptıracak! Ama bir şartı var...
"Ayağım kopsa bile finalde oynayacağım!" diyen Ivan Rakitic, şampiyon olurlarsa ne yapacağını açıkladı!
"Ayağım kopsa bile finalde oynayacağım!" diyerek dikkatleri üzerine çeken Ivan Rakitic, şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Bir basın mensubunun; "Kollarındaki dövmeleri görüyoruz. Peki şampiyon olursanız yeni bir tane gelecek mi?" sorusu üzerine çok çarpıcı bir cevap verdi...
"Neden olmasın? Alnım boş gözüküyor." diye başlayan sözlerini "Şampiyon olursak alnıma dövme yaptıracağım, ama önce eşime sormam lazım." diyerek bitirdi, toplantıda gülüşmelere sebep oldu.
Fransa ile Hırvatistan arasındaki final karşılaşması yarın saat 18:00'de oynanacak.
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