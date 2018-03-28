Almanya'da Samba fırtınası! Seri sona erdi...
Hazırlık maçında Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 37. dakikasında sahneye çıkan Gabriel Jesus, attığı golle takımına galibiyeti getiren isim oldu ve Brezilya, rakibini 1-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte Almanya'nın 23 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Almanya ile Brezilya, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiler.
İlk yarıda tempo zaman zaman yükseldi. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde Gabriel Jesus sahneye çıktı ve Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıda Joachim Löw birçok değişiklik yaptı fakat golü bulamadı. Brezilya, Jesus'un attığı golle deplasmanda karşılaştığı Almanya'yı 1-0 mağlup etti.
Beşiktaşlı Anderson Talisca, maç kadrosunda yer almadı.
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