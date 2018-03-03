Almanya'da haftanın maçında puanlar paylaşldı
Almanya Bundesliga'da Leipzig evinde ağırladığı Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.
Almanya Bundesliga'da 25. hafta maçında Red Bull Leipzig, sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti. Spor Arena'nın hurriyet.com.tr üzerinden canlı olarak yayınladığı mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Ev sahibi takım Jean-Kevin Augustin'in 29. dakikadali golüyle 1-0 öne geçerken, konuk ekip 38'de Marco Reus ile eşitliği sağladı.
Milli takımdan emekli olan gurbetçi futbolcu Nuri Şahin, Dortmund kulübesinde şans bulamadı. Galatasaray'dan tanıdığımız Bruma ise Leipzig'de 61. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu skorla Leipzig 39 puanla 6. sırada, Dortmund ise 42 puanla 3. sırada haftayı kapadı.
Leipzig ligde bir sonraki hafta Tayfun Korkut'un takımı Stuttgart'a konuk olacak. Dortmund ise evinde E. Frankfurt'u ağırlayacak.
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