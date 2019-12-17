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Futbol
17.12.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Almanya mahkemesinden asker selamı kararı

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Almanya mahkemesinden asker selamı kararı

Almanya'nın Bielefeld kentindeki FC Türk Spor'un, Barış Pınarı Harekâtı sırasında bir maçta asker selamı vermesinden sonra açılan davada örnek bir karar çıktı.

Davaya bakan Gütersloh Sulh Mahkemesi Hakimi ve Vestfalya Futbol ve Atletizm Federasyonu Spor Hâkimi Markus Seip, "Asker selamı vermek yasak değildir" dedi.

Konunun sulandırıldığını vurgulayan Seip, "Asker selamı, askerleri onurlandırmak için verilir. Sporcular arasında Kürt kökenliler de vardı ve onlar da asker selamı verdi. Alman Ordusu'nda da asker selamı veriliyor. Sonuçta dışlayıcı bir hareket değildir" şeklinde görüş belirtti.

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