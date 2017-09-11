Almanlar ilk maçına çıkıyor

A, B, C ve D grubundaki takımlar salı akşamı, E, F, G ve H grubu takımları da çarşamba akşamı ilk maçlarını oynayacak. Türkiye’den sadece Beşiktaş’ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’yı Bayern Münih, RB Leipzig ve Dortmund temsil ediyor. Almanya’nın temsilcilerinden son şampiyon Bayern Münih, salı akşamı kendi sahasında A grubunda yer alan Belçika ekibi Anderlecht ile oynayacak. Münih Allianz Arena’daki maçın başlama saati 20.45. Aynı grupta yer alan Celtic Glasgow ile Paris St. Germain arasındaki karşılaşma da aynı saate oynanacak.

EN ÖNEMLİ MAÇ BARCELONA’DA

Gecenin en önemli maçında Barcelona ile Juventus karşı karşıya geliyor. D Grubunda bulunan iki dünya devinin maçı, Barcelona’da oynanacak. Maçın başlama saati 20.45.

Almanya’nın diğer temsilcileri Dortmund ile RB Leipzig ise çarşamba günü sahaya çıkıyor. Dortmund deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, Beşiktaş ile anı grupta bulunan RB Leipzig sahasında Monaco’yu konuk ediyor. RB Leipzig tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak.