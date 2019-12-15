Almanlar Berkay Özcan'ı çekemedi
Medipol Başakşehir’in, Alman ekibi Hamburg’tan kiraladığı Berkay’ın sevincini çok gördüler!
UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in, Almanya lideri Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek rakibini elemesi büyük yankı bulurken, bazı Alman siteleri ne yapacağını şaşırdı!
Hamburg'a yakın olan medya siteleri bonservisi Hamburg takımında bulunan ve Başakşehir'de kiralık oynayan Berkay Özcan'ın mutluluğunu çok gördüler.
Siteler, "Berkay, uzun süredir böyle hırslı gözükmüyordu. M.Gladbach'ın stadında doyasıya dans etti. Hamburg'da artık geleceği olamaz" satırlarıyla Türk oyuncuyu eleştirdi. (Sabah)
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