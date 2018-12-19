Allianz Arena'da kritik maç! Leipzig'in çifte şans iddaa oranı...
Niko Kovac yönetiminde beklentilerin altında kalan Bayern, Dortmund'un dün akşam kaybetmesiyle puan farkını 6'ya indirme fırsatı yakaladı. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Corentin Tolisso, James Rodriguez ve Arjen Robben sakat.
- Niko Kovac yönetiminde sezona iyi başlasalar da 2 tane 3'er maçlık 'galibiyetsiz' seri yapmaları, zirvenin de uzağında kalmalarına yol açtı.
- Dün akşam Dortmund, sezonun ilk yenilgisini alınca, puan farkını 6'ya indirme fırsatı yakaladılar. Son 2 sezondur gol bile yemeden evlerine yolladıkları Leipzig karşısında bu akşam ne yapacaklar?
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Leipzig
- Emil Forsberg sakat, Kevin Kampl ise maç saati netleşecek. Resmi site, Sloven oyuncuyu ilk 11'de göstermiş...
- Deplasmanda oynadıkları son 2 lig maçını gol atamadan kaybettiler. Genele baktığımızda ise 7 maçta sadece 7 gol atabildiklerini ve 8 puan toplayabildiklerini görüyoruz.
- Teknik patron Ralf Rangnick'in de Bayern'e karşı son 8 Bundesliga maçında galibiyeti bulunmuyor.
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