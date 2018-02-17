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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Ali Sürmen güven tazeledi
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Futbol
17.02.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Ali Sürmen güven tazeledi

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Trabzonspor'da bugün yapılan Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı seçimini mevcut başkan Ali Sürmen kazandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 41’inci Olağan Seçimli Divan Genel Kurulu’nda oy kullanma hakkı olan 806 üyeden 474’ü oy kullandı. Mevcut başkan Ali Sürmen’in yanı sıra Şükrü Kuleyin’in de aday olduğu genel kurulda geçerli oyun 332’sini alan Ali Sürmen bordo-mavili kulübün yeniden Divan Kurulu Başkanı olurken, rakibi Şükrü Kuleyin ise 137 oyda kaldı. Seçimde 5 oy ise geçersiz sayıldı. Ali Sürmen başkanlığındaki yeni divan başkanlık kurulu şu isimlerden oluştu: Selahattin Ahıskalıoğlu, Muharrem Arz, Yusuf Bahadır, Mehmet Ongan, Bülent Akyazıcı, İlyas Akçay, Hadi Eyüboğlu ve İsmail İnan.

ŞÜKRÜ KULEYİN: "KAZANAN TRABZONSPOR OLDU"

Genel kurulun ardından konuşan adaylardan Şükrü Kuleyin, çok seviyeli bir kongrenin gerçekleştiğini belirterek, “Seçim sürecinde herkesle kucaklaşmaya çalıştım. Kazanan Trabzonspor oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ALİ SÜRMEN: "İKAZIMIZ SÜREKLİ OLACAKTIR"

İkinci kez başkanlığa seçilen Av. Ali Sürmen ise Trabzonspor’a yakışan bir kongreyi geride bıraktıklarını vurgulayarak, “Bunun yansıması Trabzonspor genel kurulu olacaktır. Burada aday sıfatı ile de olsa cesurca bir şeyler söyledim. Divan başkanı olarak seçilecek adaya bizim karışma veya yönlendirme şansımız yok. Ama Trabzonspor’un uçuruma gidecek bir maceraya gitmemesi için uyarması yönünde bir ikazımız sürekli olacaktır. Biz bir olalım, birlik olalım. Kavga etmeyelim. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımızda bizi eleştirecek ve katkı yapacak herkese de açığız” dedi.

ŞİKE ANITI İÇİN MÜCADELE EDENLER ALKIŞLANDI

Bu arada Trabzonspor Divan Genel Kurulu’nda ayrıca geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Şike Anıtı’nın yapım aşamasında emeği geçen isimler Serdar İsaoğlu, Halit Şahin, Serkan Yıldırmış ve Murat Erdoğan’da kürsüye çağrıldı ve divan üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

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