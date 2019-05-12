Ali Şafak Öztürk'ten ilk! Devre arasında soyunma odasına...
Süper Lig’de beşincilik iddiasını sürdürmesine rağmen son 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Antalyaspor’da yönetim, oynanan kötü futboldan rahatsız oldu.
Antalyaspor'un, ligin 32. haftasında sahasında 1-0 mağlup olduğu Bursaspor maçında sergilenen futbol, kırmızı-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.
Karşılaşma sırasında taraftarların kötü futbolu ıslıklarıyla eleştirmesine ve sahaya arkalarını dönmesine yönetimin de kayıtsız kalmadığı öğrenildi.
Maçın devre arasında soyunma odasına indiği öğrenilen Başkan Ali Şafak Öztürk’ün futbolcuları sert bir dille uyardığı belirtildi.
Sezon boyunca ilk kez devre arasında soyunma odasına indiği öğrenilen Başkan Öztürk’ün, “Oynadığınız futbolu taraftarlarımız gibi biz de size yakıştıramadık. Sizler Antalyaspor futbolcususunuz. Mesleğinize saygı gösterin ve taraftarın beklentisine karşılık verin. İkinci yarıda çıkıp gereğini yapın” şeklinde futbolcuları uyardığı ileri sürüldü.
Başkan Öztürk’ün maç sonrası kurmayları ile bir süre locada değerlendirme yaptığı, ardından son derece öfkeli bir şekilde stadı terk ettiği de gözlendi. Cumartesi günü oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi yönetimin takımla bir toplantı yapacağı, son durumu ve gelecek sezonu masaya yatıracağı belirtildi.
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