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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
12.05.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Ali Şafak Öztürk'ten ilk! Devre arasında soyunma odasına...

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Ali Şafak Öztürk'ten ilk! Devre arasında soyunma odasına...

Süper Lig’de beşincilik iddiasını sürdürmesine rağmen son 3 maçta sadece 1 puan toplayabilen Antalyaspor’da yönetim, oynanan kötü futboldan rahatsız oldu.

Antalyaspor'un, ligin 32. haftasında sahasında 1-0 mağlup olduğu Bursaspor maçında sergilenen futbol, kırmızı-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Karşılaşma sırasında taraftarların kötü futbolu ıslıklarıyla eleştirmesine ve sahaya arkalarını dönmesine yönetimin de kayıtsız kalmadığı öğrenildi.

Maçın devre arasında soyunma odasına indiği öğrenilen Başkan Ali Şafak Öztürk’ün futbolcuları sert bir dille uyardığı belirtildi.

Sezon boyunca ilk kez devre arasında soyunma odasına indiği öğrenilen Başkan Öztürk’ün, “Oynadığınız futbolu taraftarlarımız gibi biz de size yakıştıramadık. Sizler Antalyaspor futbolcususunuz. Mesleğinize saygı gösterin ve taraftarın beklentisine karşılık verin. İkinci yarıda çıkıp gereğini yapın” şeklinde futbolcuları uyardığı ileri sürüldü.

Başkan Öztürk’ün maç sonrası kurmayları ile bir süre locada değerlendirme yaptığı, ardından son derece öfkeli bir şekilde stadı terk ettiği de gözlendi. Cumartesi günü oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi yönetimin takımla bir toplantı yapacağı, son durumu ve gelecek sezonu masaya yatıracağı belirtildi.

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Ali Şafak Öztürkten ilk Devre arasında soyunma odasına...

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