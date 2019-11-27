Ali Şafak Öztürk PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Hukuk Müşavirliği'nce 27.11.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'ün 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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