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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.12.2018 - 17:41, Son Güncelleme:

Ali Ravcı: 'Transfer konusunda çok titiziz'

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Ali Ravcı: 'Transfer konusunda çok titiziz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takım olarak ilk yarıda başarılı bir performans ortaya koyduklarını, yeni transferlerle daha da iyi hale geleceklerine inandığını söyledi.

Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını puan ve sıralama olarak iyi bir yerde tamamladıklarını aktararak, "İlk yarı itibarıyla başarılı bir süreci geride bıraktık. Bu başarının sürdürülebilir olması için çalışmaya devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarı asla tesadüf değildir." dedi.

Gelinen noktada kulüp yönetiminden, teknik heyete ve oyunculara kadar herkesin büyük emeği olduğunu dile getiren Ravcı, "İşimizi heyecanla yapıyoruz. Bugüne kadar asla mazeret üretmedik. Her zaman olumlu düşünerek, taraftarlarımızın bizden beklentilerini karşılamaya çalıştık. Karakterli ve çalışkan oyuncu grubumuzla, teknik heyetimizle, taraftarımızla inşallah daha güzel işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Transfer konusunda çok titiziz"

Ravcı, ara transfer dönemi için çalışmalarının sürdüğünü vurgularken, şunları kaydetti:

"Yapacağımız transferlerle takımımızı daha da güçlendirerek, sezon sonunda ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sezon başında dar bir bütçeyle transfer ettiğimiz oyuncuların bize çok katkısı oldu. Erol Bulut ile teknik ekip, oyuncu transferi konusunda sürekli görüş alış verişinde bulundu. Bütçemiz kısıtlı olduğu için transfer konusunda çok titiziz. Sezon başında Guilherme Marquez, Mitchell Donald ve Daniel Alksic'i aldık. Takıma çok şey kattılar. Bu dönemde de yine aynı yolu izleyerek, nokta transferler yapacağız."

Ravcı, takımı yalnız bırakmayan taraftarlarına teşekkür ederek, ligin ikinci devresinde daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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