Ali Naci Küçük: Terim'in tahammülü yok! Ya çalışır ya gider

Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesi, başarı, kupa, şampiyonluk, tutku, hırs ve mücadele demektir.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fatih Terim’e teklif yaparak geride kalan 2.5 yıllık döneminde sportif açıdan en doğru kararına imza attı. Fatih hoca sadece Galatasaray’a değil, lige de, renk, heyecan ve reyting katacaktır.

Göztepe maçında tribünlerin dolması, Galatasaray kulübünün twitter hesabının 8 milyon rakamına ulaşması, Instagram hesabının 4 milyon takipçiye ulaşması Fatih Terim etkisidir. Ve 21 Aralık 2017 tarihinden itibaren Galatasaray, Fatih Terim hamlesi ile şampiyonluğun en büyük adayıdır.



Fatih Terim, sadece teknik direktör title altında göreve getirilmedi. Fatih Terim aynı zamanda Galatasaray’a 50 yıl hizmet verecek Kemerburgaz Tesislerini de dizayn edecek. Başkan Dursun Özbek, Galatasaray’ın yeni futbol üssünün, Fatih Terim’in önderliğinde yapılması kararını aldı. Ve çok doğru bir karara imza attı.

Bir futbol merkezini, müteahhit yada inşaat üzerine ihtisas sahibi isimler değil, Türk futbolunun bilgi ve başarı hazinesi olan Fatih Terim’in yapacak olması çok büyük bir artıdır. Kısaca Fatih hocanın yoğun bir mesai harcayacağını söyleyebiliriz.

KAAN AYHAN'I GALATASARAY'A GETİREBİLİR



Fatih Terim’in göreve gelmesi ile birlikte birçok oyuncunun Galatasaray’a transfer olacağı yazıldı. Ancak şunu diyebilirim. Fatih hoca daha Perşembe günü görevine başladı ve başkan ile yöneticilere “ Önce Göztepe ve Buca maçını geçelim. Sonra görüşelim” dedi. Kısaca Fatih Terim ne başkan Dursun Özbek ne de başka bir yönetici ile transfer için bir görüşmeye imza atmadı.

Kısaca iddia edilen isimlerin hepsi şu ana kadar bir iddia ve spekülasyon. Ama şunu söyleyebiliriz. Fatih hoca, Türk futboluna ve A Milli Takıma kazandırdığı yetenekleri, Galatasaray’a getirebilir. Bunlardan bir tanesi de Kaan Ayhan olabilir.

Şimdi Fatih hoca takıma şu mesajı verdi: “Bu Galatasaray forması. Benim için isimlerin hiçbir önemi yok. Bu formayı hak eden, mücadele eden giyer”

Şimdi, Fatih hoca bu forma yarışına tüm oyuncuları ortak etmek istiyor. Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratan ve belki de yüzyılın en başarısız transferleri arasında yer alan Tarık Çamdal, eline geçen bu şansa karşın Fatih hocanın bu çağrısına karşın gayret görmezse Florya’dan gönderilir.

Hocanın, çalışmayan mücadele etmeyen futbolcuya tahammülü yoktur.