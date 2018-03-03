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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriAli Naci Küçük: Galatasaray'ın mazereti yok
Futbol Ali Naci Küçük: Galatasaray'ın mazereti yok
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Futbol
Ali Naci Küçük
03.03.2018 - 18:17, Son Güncelleme:

Ali Naci Küçük: Galatasaray'ın mazereti yok

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Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray'ın Karabükspor mücadelesi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim doğru ve en iyi 11'i sahaya sürdü. Tek sürpriz olarak nitelenecek tercih sağ bekte Linnes değil Mariano'nun sahaya çıkması sayılabilir.

Ancak kadronuzda Mariano gibi bir oyuncu varsa o oynamalı. Sağ bek olup oyun kurabilen ender oyunculardan biri Brezilyalı. Bence Terim'in uyguladığı 3 haftalık makas, Mariano'ya da iyi gelecek, daha iyi dönecektir. Bu kararı da Terim final haftalarında Mariano'dan üst düzey katkı almak için yapmıştır.

Takımda alternatifi olduğunu düşünüp Formanın kıymetini anlayıp daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum.

Cimbom'a Karabük'te coşkulu karşılamaSüper Lig'in 24. haftasında Karabükspor ile karşılaşacak Galatasaray, Karabük'e geldi. İstanbul'dan özel uçakla Kastamonu'ya oradan da kara yoluyla Karabük'e gelen sarı-kırmızılı kafile, Safranbolu ilçesinde konaklayacağı otele ulaştı. Bazı futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirip forma imzaladı.
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Galatasaray takımının rakibi hafife almaması gerekli. Büyük bir ciddiyet ile sahaya çıkıp net bir galibiyete imza atmaları gerekli. " Nasıl olsa kazanırız" düşüncesi Galatasaray'ın bu maç öncesindeki tek sıkıntısı olur. Galatasaray takımı iştahlı şekilde maça başlarsa sıkıntı yaşamaz.

Deplasman fobisi, hakem ataması ya da Karabüklü iş adamlarının prim vaadi... Bugün Galatasaray'ın hiçbir mazereti olamaz. Küme düşmesi neredeyse kesinleşen Karabükspor'u çıkıp çatır çatır oynayarak Galatasaray'ın mağlup etmesi gerekli. 21.şampiyonluk hedefine ulaşmak adına Galatasaray'ın bu deplasmanı rahat kazanması gerekiyor.

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