Ali Naci Küçük: Galatasaray'ın mazereti yok
Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray'ın Karabükspor mücadelesi öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Fatih Terim doğru ve en iyi 11'i sahaya sürdü. Tek sürpriz olarak nitelenecek tercih sağ bekte Linnes değil Mariano'nun sahaya çıkması sayılabilir.
Ancak kadronuzda Mariano gibi bir oyuncu varsa o oynamalı. Sağ bek olup oyun kurabilen ender oyunculardan biri Brezilyalı. Bence Terim'in uyguladığı 3 haftalık makas, Mariano'ya da iyi gelecek, daha iyi dönecektir. Bu kararı da Terim final haftalarında Mariano'dan üst düzey katkı almak için yapmıştır.
Takımda alternatifi olduğunu düşünüp Formanın kıymetini anlayıp daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum.
Galatasaray takımının rakibi hafife almaması gerekli. Büyük bir ciddiyet ile sahaya çıkıp net bir galibiyete imza atmaları gerekli. " Nasıl olsa kazanırız" düşüncesi Galatasaray'ın bu maç öncesindeki tek sıkıntısı olur. Galatasaray takımı iştahlı şekilde maça başlarsa sıkıntı yaşamaz.
Deplasman fobisi, hakem ataması ya da Karabüklü iş adamlarının prim vaadi... Bugün Galatasaray'ın hiçbir mazereti olamaz. Küme düşmesi neredeyse kesinleşen Karabükspor'u çıkıp çatır çatır oynayarak Galatasaray'ın mağlup etmesi gerekli. 21.şampiyonluk hedefine ulaşmak adına Galatasaray'ın bu deplasmanı rahat kazanması gerekiyor.
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