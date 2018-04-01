Ali Naci Küçük: Fatih Terim varsa parola belli
Muhabirimiz Ali Naci KÜÇÜK, Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Artık Galatasaray değil bu yarıştaki 4 takım için her maç final... Ama bir gerçek hangi Galatasaraylıya sezon başında bu tabloyu sunsanız koşulsuz, şartsız kabul ederdi!
Galatasaray için hesap basit ve bellli... Bundan sonra rakipleri için lig 7 hafta! Ama Galatasaray için 6 hafta! Neden mi? Şimdi herkes bu adam neden böyle bir ifade kullandı diye düşünüyor...
Başakşehir, Akhisar'ı deplasmanda yense ne fark eder! Galatasaray bugün Trabzon'u, devam eden iç saha maçlarında Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenerse ikisini de yarış dışına iter ve yarışı bitirir! Kısaca Galatasaray için lig 6 hafta! Rakipleri için 7 yada 8 hafta!!!
Galatasaray kadrosunda sürpriz yok! Aynı Fenerbahçe deplasmanında olduğu gibi... Çünkü Galatasaray'ın başında Fatih Terim varsa parola bellidir!
Sen değil rakipler sana önlem alır...
O yüzden Terim bugün sürprize imza atmayıp klasik 11'ini sahaya sürdü...
Ben Galatasaray'ın şampiyonluk havasına girdiğini ve bu maçı zor yada kolay da olsa 3 puanla kapatacağını düşünüyorum...
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