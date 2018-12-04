Ali Koç'tan olay hareket! Kasımpaşa...
Eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa karşısında yerinde duramadı.
Maçı locasında izleyen Koç, ilk yarıda Kasımpaşa'nın attığı golden sonra koltuğunu terk etti. Üst bölümde ayakta maçı takip eden başkan Koç oldukça gergin göründü.
Eleştirilerin odağında yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa karşısında yerinde duramadı. Maçı locasında izleyen Koç, ilk yarıda Kasımpaşa'nın attığı golden sonra koltuğunu terk etti.
Üst bölümde ayakta maçı takip eden başkan Koç oldukça gergin ve üzgün göründü. (Fotomaç)
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