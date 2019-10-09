Ali Koç sponsorluk anlaşmasında selfie çekti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriAli Koç sponsorluk anlaşmasında selfie çekti
GeriVoleybol Ali Koç sponsorluk anlaşmasında selfie çekti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Voleybol
Fotoğralar: Süleyman ARAT
09.10.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Ali Koç sponsorluk anlaşmasında selfie çekti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ali Koç sponsorluk anlaşmasında selfie çekti

Fenerbahçe Kulübü, erkek voleybol takımının forma sırt ve kadın voleybol takımının şort sponsorluğu için Fluo markasıyla 1 yıllığına anlaştı. Başkan Ali Koç toplantı sonunda selfie çekerken, çektiği fotoğrafı basın mensuplarına gösterdi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına, kulüp başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Burhan Karaçam, M&T Group Üst Yöneticisi Alexios Mavrogenis ve yönetici Batuhan Manzakoğlu, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Mariusz Sordyl ve oyuncusu Ulaş Kıyak ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Zoran Terzic ve oyunculardan Eda Erdem Dündar katıldı.

Burada açıklamada bulunan başkan Ali Koç, saha dışındaki beraberliklerin önemine değindi.

Spor pazarlamasının her gün gelişen bir olay olduğunu belirten Koç, "Fluo şirketine hoşgeldiniz diyoruz. Fluo şirketi Türkiye'ye Galatasaray ile girdi. Bu, Fenerbahçe, Galatasaray olayı değil. Galatasaray beraberliği olmasa belki burada bu beraberlik olmayacaktı. Saha dışında yapıcı beraberlikler olmalı. Fluo da böyle oldu. Fluo, enteresan bir şirket. Çok büyüyeceklerini düşünüyorum. İnşallah bu markanın tanınmasında Fenerbahçe'nin büyük katkısı olur." ifadelerini kullandı.

Ali Koç sponsorluk anlaşmasında selfie çekti

Sponsorlukların giderlerin en fazla yüzde 20'sini karşıladığını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Voleybol branşımızı tebrik etmek istiyorum. Bizim bütün voleybol giderlerimizin yüzde 60'ını sponsorlarımız karşılıyor. Başka hiçbir şubemiz bunun yanına bile yaklaşamıyor. Fenerbahçe USA derneğimize teşekkür etmek istiyorum. Başkan Fatih Bey aracılığıyla tanıştık. Derneklerimizin faydasını burada bir kez daha görmüş olduk. Spor okullarında kadın futbolunu başlatıyoruz. Kaza geçiren VakıfBank teknik heyetine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum."

Başkan yardımcısı Burhan Karaçam ise sponsorlukların sayısının artmasının önemli olduğunu aktararak, "Türk sporuna, gençlerine desteği hedef almış Fenerbahçe için sponsorluklar çok anlamlı ve değerli. Güzel Ege'mizin birleştirdiği iki ülkenin çok değerli iki markası bugün sponsorluk anlaşması imzaladı. Fluo, cep telefonundan, tabletten, klima cihazlarına kadar ileri teknolojiyi yüksek kaliteyi edinmiş çok değerli bir marka. Bu anlaşmanın sadece 1 yılla kısıtlı kalmamasını diliyorum. Fenerbahçe, sadece futbolda değil birçok branşta faaliyet göstermekte." şeklinde görüş belirtti.

M&T Group Üst Yöneticisi Alexios Mavrogenis, Fenerbahçe ailesinin bir parçası haline geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.
Markalarının tanıtımı için Fenerbahçe'yi tercih ettiklerini anlatan Mavrogenis, "Türkiye'deki 5. yılımız. Türkiye ekonomisi türbülanslar geçirse de bu ülkeye inancımız var. Adım adım hareket etmeye çalışıyoruz. Spor Türkiye'de çok popüler. Bizim için çok iyi bir anlaşma oldu." dedi.

Ali Koç sponsorluk anlaşmasında selfie çekti

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Zoran Terzic de Fenerbahçe'nin sadece Türkiye ve Avrupa'nın değil dünyanın da en büyük kulüplerinden olduğunu ifade etti.

Mariusz Sordyl, bu tarz iş birliklerinin her zaman iyi olduğunu hatırlatarak, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olacağına inandığını kaydetti.

Kadın voleybol takımı kaptanı Eda Erdem, voleybolun Türkiye'de hakettiği değeri görmeye başladığının altını çizdi.
Fluo markasının Fenerbahçe'yi seçmesinin çok önemli olduğunu aktaran Eda, "Sponsorluklar bizlere ne kadar değerli olduğumuzu hissettiriyor. Fluo markasıyla beraber bu sene inanıyorumki sahada istenilen mücadeleyi vereceğiz." yorumunu yaptı.

Erkek voleybol takımı kaptanı Ulaş Kıyak da hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu ifade ederek, "Başarılı olmak Fenerbahçe'nin kanında var. Fluo markasıyla çok güzel bir birliktelik oldu. Voleybola desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu yolda birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Biz sponsorları takım arkadaşımız olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç basın toplantısı sonunda selfie çekerken, çektiği fotoğrafı basın mensuplarına gösterdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ali Koç sponsorluk anlaşmasında selfie çekti
Uğurcan Çakır bombası! Avrupa devi teklif yaptı...
Cristiano Ronaldo ve Georgina'yı böyle yakaladılar!
Hamit Altıntop: "Cuma günü çok büyük bir adım atabiliriz..."