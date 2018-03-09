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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriAli Fatinoğlu, Galatasaray başkan adaylığı için çalışmalara başladı!
Futbol Ali Fatinoğlu, Galatasaray başkan adaylığı için çalışmalara başladı!
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dha
09.03.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Ali Fatinoğlu, Galatasaray başkan adaylığı için çalışmalara başladı!

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Ali Fatinoğlu, Galatasaray başkan adaylığı için çalışmalara başladı!

Galatasaray Proje Üretim Grup Başkanı ve Genel Kurul Üyesi Ali Fatinoğlu, sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylığı için startı verdi.

Bu süreci ve hedeflerini Doğan Haber Ajansı’na (DHA) anlatan Ali Fatinoğlu, canlı yayında yaptığı açıklamaların özeti şu şekilde: "Galatasaray’ın önümüzdeki 3 yılını yönetecek olan yönetimin her şeyden önce tüm sorunları bilip onları çözebilmesi için hazırlıklı olması gerekir. Maalesef bugün hazırlıksız bir yönetimin göreve geldiği görülmekte. Kulübümüzün bazı önemli büyükleri Galatasaray’ın geleceğini düşünerek para verecek birisinin olmadığını görerek para kazandıracak, projeleri olan, gelirleri artıracak, giderleri indirecek bir yönetimin göreve gelmesini arzuluyorlar ve bana da bu konuda ’sen bunu yapabilecek vasıftasın’ diyerek son anda hazırlıksız bir yönetim ile tekrar karşılaşmamak için hazırlık yapmamı önerdiler. Genel kurulun karşısına çıkarak başkanlığa adaylığımı koymamı önerdiler. Ben de tribünden gelen taraftar ruhlu bir Galatasaraylı olarak, mevki önemsemeden sarı-kırmızılı kulübümün neferiyim. Şu anda kulübü yönetmek için ciddi bir parayı hibe edecek ya da faizsiz olarak uzun vadeli verebilecek bir Galatasaraylı dostumuz var ise tabii ki onun başkan adaylığını desteklerim. Eğer böyle bir nakit kaynağı verebilecek başkan adayı çıkmazsa Galatasaray’ın gelirlerini artırmak, giderlerini azaltmak, altyapıyı sahiplenmek, sarı-kırmızılı taraftarların sayısını çoğaltmak ve her branşta şampiyon olmayı hedefleyen kadrolar kurmak için yola çıkarım. Bunun için ilk önce ailemin onay vermesi, 30 yıldır birlikte çalıştığım ortağım ve ağabeyimden tüm görevlerimi yeğenlerime devretmeyi onaylatmam gerekir. Bu benim iç konumdur. Sonraki aşama Galatasarayımın duayen boyutuna ulaşmış büyüklerimize danışarak onların onay ve desteğini almam gerekir. Geçmişteki yönetimler hep pazarlıklarla oluştu ve nasıl yöneteceklerini planlamadıklarını görmekteyiz. Dursun Özbek yönetimi de hemen 2 istifa, Mustafa Cengiz yönetimi de 2 istifa ile başlaması buna örnektir. Ben bu durumu doğru bulmuyorum. O yüzden değerli genel kurul üyelerinden başkan adaylığı için yeterli imza sayısını talep etmeyi planlıyorum. Bu yeter sayıdaki imzaya ulaşırsam ve duayenlerimizden de onay alırsam o zaman başkan adaylığımı açıklarım. Şimdilik bu çalışmaların startını veriyorum. Adaylığımı açıkladıktan sonra da projelerim doğrultusunda çalışacak ve kulübümüzü sportif başarılara ulaştıracak 2 ayrı göreve uygun yönetim kurulu yapmayı planlıyorum. Adaylığımla ilgili ilk 2 basamak bitmiştir. Hem ailemden hem de iş yerimdeki görevlerimi devrettim önümüzdeki hafta daha önceden planlanmış İtalya fuarına katılacağım sonrasında ise 24 saat Galatasarayımın emrindeyim."

"GALATASARAY’IN PARASINA EL UZATAN OLMASIN"

Galatasaray’da 31 Mart’ta yapılacak mali genel kurula da değinen Ali Fatinoğlu, "Galatasaray’ın parasına el uzatan olmadıkça mutlaka ibra olmalı. Gönül verdğimiz sarı-kırmızılı renklere zarar verecek, Galatasarayımızn parasına göz dikecek birileri olursa gözünün yaşına bakmam" dedi.

"GALATASARAY’IN UEFA’DAN CEZA ALMASINI BEKLEMİYORUM"

Fatinoğlu, bugün UEFA ile yapılan toplantıya eski başkan Dursun Özbek’in de katılması gerektiğine şu sözlerle dikkati çekti: "Sayın Dursun Özbek 3 yıldır UEFA’yı takip ediyor. Defalarca toplantılara girdi, konuyu çok iyi biliyor toplantı esnasında eski toplantı bilgilerine ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Ben başkan olsaydım Özbek’i bu toplantıya davet ederdim. Ama yine de UEFA’ya giden bu ekipte Galatasaray’ın mali yapısını çok iyi bilen ve uzun yıllardır profesyonel olarak mali yapının başında olan Sedef hanımın ve iki önceki yönetimde görev alan Mete İkiz’in bulunması hiç olmazsa içimi rahatlattı. Ben bugünkü toplantıdan yanlış bir ifade kullanmadıkları taktirde Galatasaray’a bir cezanın çıkacağını zannetmiyorum. Takımımız lider, şampiyon olduğu taktirde gelecek para UEFA’nın mali kıstaslarını çözecektir. ikinci bile olsak 3 maç sonucu yine Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkımız olacak. Ekstra da 3 maçın da gelirine sahip olacağız. İmparator Fatih Terim’in bizi şampiyon yapacağına gönülden inanıyorum."

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