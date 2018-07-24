Ali Ay'dan flaş açıklamalar! Harun Tekin, Galatasaray ve Beşiktaş...
Bursaspor Başkanı Ali Ay, TRT Spor'a bağlanarak transfer konusunda önemli bilgiler verdi.
Özellikle transfer gündemindeki kaleci Harun Tekin hakkında dikkate değer ifadeler kullanan Ay, Beşiktaş'tan bir teklif olmamasına karşın, Galatasaray'ın kiralama teklifinde bulunduğunu dile getirdi.
Ali Ay, Galatasaray'dan Harun için bir kiralama teklifi geldi. Abdurrahim Bey ile konuştuk. Biz ücreti düşük bulduk. Onlar da 'Biraz daha düşünelim' dediler. Harun'un da gitmesini istemiyoruz ama arkasında iyi kalecilerimiz var" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Harun ile menajerler aracılığı ile görüştüğünü ve resmi teklifin henüz olmadığını ifade eden Ay, "Harun Tekin için bize gelen resmi teklif yok. Menajeri Beşiktaş ile görüşmüş. Teklif bekliyoruz. Gelirse değerlendireceğiz. Takas düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.
YASİN'İ BİTİRDİK DEMEDİK
Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin ile ilgilenen yeşil-beyazlı kulübün, Göztepe'yi tercih etmesi konusunda da konuşan Ay, "Yasin Öztekin'in transferini bitirdik diye bir şey demedik. Demek ki karşı tarafın teklifi daha uygun geldi. Göztepe'ye hayırlı olsun. Fiyatlarımız da hemen aynıydı, orayı tercih etmiş" diyerek sözlerini noktaladı.
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