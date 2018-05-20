Aleyna Tilki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılıyor
Galatasaray'ın 21. şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılıyor.
Süper Lig'de şampiyon olarak otplamda 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Aleyna Tilki'de katılacak.
Sarı kırmızılı formayla bu sezon toplam 32 gol atan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis'in bu sezon içerde oynanan maçlarda attığı gollerin ardından Aleyna Tilki'nin parçası 'Sen olsan bari' çalınıyordu.
Koca bir sezon ‘Sen olsan bari’yi marş yaptınız bana da klibi erteleyip gelmek düşer.. akşama beraberiz 🔥🔥🔥 @galatasaraysk— Aleyna Tilki (@aleynatilki) 20 Mayıs 2018
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