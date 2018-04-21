Albayrak: Türkiye'ye yakışır bir derbi olacak

Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak maç sonunda açıklamalarda bulundu. Albayrak, “3 puan alan biz olduk. Şimdi 4 maçımız kaldı. Allah’ın izniyle bunları teker teker alıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizdedir. Biz en iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Biz en iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum”

Maça çok iyi başladıklarını söyleyen Abdürrahim Albayrak, “2-0’ı da yakaladık. Ondan sonra hiç beklemediğimiz bir anda golü yedik. Bir penaltı pozisyonu ile skor 2-2 oldu. Çok rahat kazanabileceğimiz, farklı kazanabileceğimiz bir maçı zora soktuk. Ama Allah’ıma şükürler olsun hocamız müthiş değişikliklerle beraber her zaman olduğu gibi yine maçı çevirmesini bildi. 3 puanı Alanya’dan aldık ama bizim için çok zor bir deplasmandı. Çünkü Alanyaspor’un da bulunduğu konum itibariyle puana şiddetle ihtiyacı vardı ve puan ya da puanlar çıkartmak istiyordu. Ama arkadaşlarımız buna müsaade etmedi. 3 puan alan biz olduk. Şimdi 4 maçımız kaldı. Allah’ın izniyle bunları teker teker alıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizdedir. Biz en iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Türkiye yakışır bir derbi olacağına inanıyorum”

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili de konuşan Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Şampiyonluğu bir maça bağlayamayız. Ondan sonra da ciddi maçlarımız var. Görüyorsunuz, Trabzonspor kendi sahasında yenildi. Beklemediği bir mağlubiyet. Her şey olabilir. Biz temkinli gidip, temkinli konuşuyoruz. Bizim şampiyon olabilmemiz için geriye kalan 4 maçı da kazanmak istiyoruz. 360 dakikalık bir maraton var. 360 dakikanın sonunda inşallah kazanan biz olacağız. Kupayı da müzemize getirmek istiyoruz. Bu vesile ile taraftarlara tekrar teşekkür ediyorum. Alanya’da da bizleri yalnız bırakmadılar. Beşiktaş maçında dostça, kardeşçe bir maç diliyorum. Taraftarlarımız ben inanıyorum ki Galatasaray’a yakışır bir şekilde maçı izleyecekler. Kavgasız, gürültüsüz, Türkiye yakışır bir derbi olacağına inanıyorum.”