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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
21.04.2018 - 23:28, Son Güncelleme:

Albayrak: Türkiye'ye yakışır bir derbi olacak

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Albayrak: Türkiye'ye yakışır bir derbi olacak

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak, “3 puan alan biz olduk. Şimdi 4 maçımız kaldı. Allah’ın izniyle bunları teker teker alıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizdedir. Biz en iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdürrahim Albayrak maç sonunda açıklamalarda bulundu. Albayrak, “3 puan alan biz olduk. Şimdi 4 maçımız kaldı. Allah’ın izniyle bunları teker teker alıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizdedir. Biz en iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Biz en iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum”

Maça çok iyi başladıklarını söyleyen Abdürrahim Albayrak, “2-0’ı da yakaladık. Ondan sonra hiç beklemediğimiz bir anda golü yedik. Bir penaltı pozisyonu ile skor 2-2 oldu. Çok rahat kazanabileceğimiz, farklı kazanabileceğimiz bir maçı zora soktuk. Ama Allah’ıma şükürler olsun hocamız müthiş değişikliklerle beraber her zaman olduğu gibi yine maçı çevirmesini bildi. 3 puanı Alanya’dan aldık ama bizim için çok zor bir deplasmandı. Çünkü Alanyaspor’un da bulunduğu konum itibariyle puana şiddetle ihtiyacı vardı ve puan ya da puanlar çıkartmak istiyordu. Ama arkadaşlarımız buna müsaade etmedi. 3 puan alan biz olduk. Şimdi 4 maçımız kaldı. Allah’ın izniyle bunları teker teker alıp şampiyon olmak istiyoruz. Her şey bizim elimizdedir. Biz en iyisini yapıp şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Türkiye yakışır bir derbi olacağına inanıyorum”

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili de konuşan Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Şampiyonluğu bir maça bağlayamayız. Ondan sonra da ciddi maçlarımız var. Görüyorsunuz, Trabzonspor kendi sahasında yenildi. Beklemediği bir mağlubiyet. Her şey olabilir. Biz temkinli gidip, temkinli konuşuyoruz. Bizim şampiyon olabilmemiz için geriye kalan 4 maçı da kazanmak istiyoruz. 360 dakikalık bir maraton var. 360 dakikanın sonunda inşallah kazanan biz olacağız. Kupayı da müzemize getirmek istiyoruz. Bu vesile ile taraftarlara tekrar teşekkür ediyorum. Alanya’da da bizleri yalnız bırakmadılar. Beşiktaş maçında dostça, kardeşçe bir maç diliyorum. Taraftarlarımız ben inanıyorum ki Galatasaray’a yakışır bir şekilde maçı izleyecekler. Kavgasız, gürültüsüz, Türkiye yakışır bir derbi olacağına inanıyorum.”

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