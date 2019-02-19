Alanyaspor'da Efecan'a yeni sözleşme
Aytemiz Alanyaspor’da bu sezon yıldızlaşan performansıyla takıma büyük katkı veren Efecan Karaca’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yeni kontrat için görüşmeler başladı.
Efecan’la büyük takımların da ilgilendiği öğrenilirken başarılı oyuncunun görüşme için önceliği kulübüne verdiği gelen haberler arasında.
Yıldız futbolcu bu sezon 19 maçta 1 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor galibiyetinin ardından bu açıklamayı yapmıştı...
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