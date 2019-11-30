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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
30.11.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Alanyaspor - MKE Ankaragücü: 5-0

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Alanyaspor - MKE Ankaragücü: 5-0

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Alanyaspor, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi Alanyaspor 4-0 kazanarak haftayı 3 puanla kapadı. Ev sahibi takımın gollerini Bakasetas (2) ve Djalma (3) kaydetti. Alanya ekibi bu skorla puanını 22'ye çıkararak üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Akdeniz temsilcisi ligde bir sonraki maçını evinde Galatasaray ile oynayacak. Ankaragücü ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy , Mustafa Emre Eyisoy , Kemal Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor: Marafona , Baiano , Fabrice N'Sakala , Welinton Silva , Steven Caulker , Manolis Siopis , Anastasios Bakasetas (Umut Güneş dk. 89 ?), Djalma Campos , Efecan Karaca ( Onur Bulut dk. 82 ), Musa Çağıran ( Salih Uçan dk. 65 ), Yacine Bammou

Yedekler: Eray Birniçan, Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Hamza Özdemir, Giorgos Tzavellas, Papiss Cisse, Veysel Ünal

Teknik Direktör: Erol Bulut

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay , Mehmet Sak ( Alper Önal dk. 46 ), Ante Kulusic , Michal Pazdan , Cebrail Karayel , Tiago Pinto , Stelios Kitsiou , Wilfred Moke (Ender Aygören dk. 65 ), Hasan Kaya (Berke Gürbüz dk. 79 ?), Hector Canteros , Dever Orgill

Yedekler: Furkan Bekleviç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Ahmet Can Arık, Aydın Karabulut, Sedat Ağçay Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Goller: Bakasetas (dk. 16), Campos (dk. 24, 90+2 ve 90+4), Bakasetas (dk. 85) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Cisse (Yedek kulübesi) (Alanyaspor), Cebrail Karayel, Dever Orgill (Ankaragücü)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada soldan çaprazdan ceza sahasına giren Campos'un pasında Bakasetas'ın gelişine sert şutunu kaleci Korcan topu kornere tokatladı.

16. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bammou’nun pasında Bakasetas ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleciden dönen topu kontrol eden Efecan’ın geri pasında tekrar topla buluşan Bakasetas şutu defansa da çarparak ağlarla buluştu. 1-0

24. dakikada Bainano’nun ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos’un ceza yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

 Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde topu kapan Orgill'in yakın mesafeden yaptığı vuruş kaleci Marafona'dan döndü.

85. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ köşe direğine yakın noktadan Onur ceza sahasına ortaladı. Burada yükselen Bammou kafasıyla topu indirdi. Topu alan Campos’un geri pasıyla topla buluşan Bakasetas gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

90+2. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza alanına hızla giren Siopis ön çizgiye inerek ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Campos kafasıyla dokunarak topu kaleye gönderdi. 4-0

90+4. dakikada Umut’un derinlemesine ara pasında defansın arkasına koşu yapan Campos'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu filelere gitti. 5-0

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