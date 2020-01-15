Alanyaspor 3-1 Kasımpaşa (Maç Özeti)
Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantaj yakaladı. Ev sahibi ekipte Welinton, çift sarı kartla oyun dışında kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-1'lik skorla Aytemiz Alanyaspor oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Welinton, 15. dakikada Junior Fernandes ve 45+1. dakikada Papiss Cisse kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 42. dakikada Mame Thiam'dan geldi.
Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'un ilk golünü atan Welinton, 49. ve 62. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sebebiyle kırmızı kartla oyundan atıldı.
Alınan bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor, rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamış oldu.
Rövanş müsabakası 22 Ocak'ta İstanbul'a oynanacak.
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