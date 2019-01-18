Alan İstanbul biletini aldı! Beklenen golcü...
Evergrande, Brezilyalı yıldız Alan Carvalho'nun 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulmak için transfere izin verdi.
Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 20 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.
Hücum hattına iki takviye planlayan sarı-kırmızılı kulübün listesindeki ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı golcünün sözleşmesi hazırlandı, taraflar arasında son detaylar konuşuluyor. Çin'deki bürokratik sebeplerden transferin geciktiği ancak anlaşmanın bozulmayacağı bildirildi.
HAFTAYA GELİYOR
Guangzhou Evergrande bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan'ın 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulacağı için Galatasaray'a transferine izin verdi. Brezilyalı forvetin ise imza parasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpten yılda 4 milyon Euro alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu haftaya İstanbul'a gelecek (Sabah)
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