Akhisarspor'un deplasman kabusu

Evinde oynadığı 4 maçı da kazanan Akhisarspor, lider Galatasaray'la birlikte ligdeki 18 takım arasında iç sahada puan kaybı yaşamayan 2 ekipten biri konumunda. Deplasmandan ise 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 1 puan çıkarabilen Akhisar, bu kategoride yalnız 4'te sıfır çeken Gençlerbirliği'ni sollayabildi.
Yeşil-siyahlı ekip, dış saha puan tablosunda 18 takım arasından 16'ncı sırada, düşme hattında yer alıyor. Akhisarspor'un fikstürde önündeki ilk 5 deplasman maçını ligin en iddialı takımlarından sırasıyla Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe ve Galatasaray'a karşı oynayacak olması taraftarı endişelendiriyor. Akhisar'ın başına geçtikten sonra geçen sezondan beri 9 iç saha maçından 8 galibiyet çıkaran teknik direktör Okan Buruk, milli takım arasında deplasman kabusuna çözüm arayacak.