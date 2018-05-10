Akhisarspor'dan tarihi zafer! Fenerbahçe'yi devirip kupayı aldılar

STAT: Yeni Diyarbakır

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Aykut Çeviker (Dk. 80 Kadir Keleş), Onur Ayık (Dk. 51 Dany Nounkeu), Soner Aydoğdu, Helder Barbosa, Muğdat Çelik (Dk. 90 Orhan Taşdelen).

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk (Dk. 46 Fernandao), Giuliano, Aatif Chahechouhe (Dk. 86 Vincent Janssen), Roberto Soldado (Dk. 67 Valbuena)

GOLLER: Dk. 32 Miguel Lopes, Dk. 70 Sissoko, Dk. 81 Barbosa, (Teleset Mobilya Akhisarspor) - Dk. 56 Fernandao, Dk. 86 Josef (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Soner (Akhisarspor) - Janssen (Fenerbahçe)

MAÇIN GOL POZİSYONLARI:

32'nci dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Skrtel'den seken topta Lopes'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

56'ncı dakikada Şener'in ortasında Fernandao'nun kafa vuruşu ağlara gitti, Fenerbahçe beraberliği sağladı: 1-1.

70'inci dakikada Muğdat'ın ceza alanına ortasında Sissoko yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi: 2-1.

79'uncu dakikada sol köşe çizgisine inen Hasan Ali'nin ortasında Fernandao'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

81'inci dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortada Barbosa yaptığı vuruş ile topu Volkan'ın uzanamayacağı bir yere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

86'ncı dakikada soldan sıfıra inen Hasan Ali'nin ortasında Josef ceza alanında kafa ile topu kalecinin uzanamayacağı köşeye gönderdi: 3-2

NOTLAR:

OKAN BURUK 7. KEZ!

Kupa tarihinde finale çıkan 22. ekip olan yeşil-siyahlılar, müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım oldu! Okan Buruk, oyuncu olarak 6 kez kazandığı kupayı, teknik direktör olarak da kazandı.

FENERBAHÇE'YE HİÇ KAYBETMEDİ!

Akhisarspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de üç kez karşılaştığı Fenerbahçe'ye mağlup olmadı! Ege temsilcisi, evinde 1-0 mağlup ettiği rakibini deplasmanda da 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşatmıştı. Akhisarspor, sarı-lacivertlileri, kupada da mağlup etmeyi başardı.

FENERBAHÇE'DE KADRO DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, final maçı öncesinde kadroda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Tecrübeli teknik adam lig maçlarında sahaya çıkardığı ilk 11'yi Diyarbakır'da da sahaya sürdü. Kalede Volkan Demirel'e görev veren tecrübeli teknik adam, defans dörtlüsünü Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali'den oluşturdu. Orta ikilide her zaman olduğu gibi Mehmet Topal ve Josef de Souza'yı oynatan Kocaman'ın hücum hattı ise Alper, Giuliano, Aatif ve Soldado'dan oluştu. Sakatlığı sebebiyle son iki karşılaşmada görev yapamayan Dirar idmanlara çıkmasına rağmen ağrıları tam olarak geçmediği için Kocaman tarafından maç kadrosuna alınmadı. Maç kadrosunda kendine yer bulamayan bir diğer isim ise Mehmet Ekici oldu.



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Tarihinde ilk kez final oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray maçındaki kadroda 3 değişikliğe gitti.



Galatasaray maçında oynayan Dany, Kadir ve sarı kart cezalısı olan Seleznyov'un yerine Caner, Ömer ve Aykut final maçının kadrosuna dahil olan isimler oldu. Okan Buruk, Galatasaray maçında olduğu gibi kalede Fatih'e forma verirken, defans dörtlüsünü Lopes, Caner, Mustafa Yumlu ve Ömer'den oluşturdu. Orta sahada Sissoko ve Aykut ilk 11'de forma şansı bulurken hücum bölgesinde ise Onur, Soner, Barbosa ve Muğdat final kadrosunda yer alan futbolcular oldu.





YENİ DİYARBAKIR STADI'NIN AÇILIŞ MAÇI

Ziraat Türkiye Kupası finali aynı zamanda Yeni Diyarbakır Stadı'nın da açılış karşılaşması da oldu. 33 Bin kapasiteye sahip olan ve yapımına 2015 yılında başlanan stat FİFA ve UEFA standartlarına göre hazırlandı. Yeni Diyarbakır Stadı 660 kişi ile Türkiye'deki en geniş basın tribününe de sahip. Kupa finalinde Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan tribünlerin büyük kısmını doldururken Akhisarspor tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.



FENERBAHÇE 17'NCİ KEZ, TELESET MOBİLYA AKHİSAR İLK KEZ FİNALDE

Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile Türkiye Kupası'nda 17'nci finaline çıktı. Geçmiş yıllarda 16 kez final oynayan sarı lacivertliler 6 kez kupayı müzesine götürürken, çıktığı 10 finali ise kaybetti. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı en son 2012-2013 sezonunda müzesine götürmüştü.



Fenerbahçe'nin 17'nci finaline karşın Akhisarspor tarihinde ilk kez final oynuyor. Ege temsilcisi yarı finalde Galatasaray'a kendi sahasındaki ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle adını finale yazdırmıştı.



DİYARBAKIR'DA ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Türkiye Kupası finalinde alınan üst düzey güvenlik önlemleri dikkat çekti. Gün boyu şehrin her noktasında önlem alan emniyet güçleri maça ait önlemleri stadın 1 km gerisinden başlattı. Stada ulaşan tüm yollar yaklaşık 1 km öncesinden bariyerlerle kapatıldı ve taraftarlar çift aramadan sonra tribünlere alındı. Stat içinde de geniş güvenlik önlemleri vardı. Saha ile tribün arası tamamen bariyerler ile kapatılarak güvenlik bölgesi oluşturuldu ve bu bölgede polis ile özel güvenlik görev yaptı. Stat etrafında ve içinde görev yapan polis sayısı 10 bin iken 1500 özel güvenlik personeli de emniyete yardımcı oldu.