Akhisarspor’dan ekonomiye destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor’dan ekonomiye destek
GeriFutbol Akhisarspor’dan ekonomiye destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
16.10.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Akhisarspor’dan ekonomiye destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor’dan ekonomiye destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen hafta açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’na bir destek de Spor Toto Süper Lig’deki Akhisarspor’dan geldi.

Yeşil-siyahlılar, Türkiye çapında çığ gibi büyüyen kampanyaya yıl sonuna kadar satılacak maç biletlerinde yüzde 15 indirim yaparak katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) teklifi üzerine Akhisarspor da kampanyaya katıldı.

Akhisar’da bu programa ilk desteğin Akhisarspor’dan geldiğine işaret eden ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, "Türkiye çapında başlatılan kampanyaya Akhisar’da da katılım çığ gibi büyüyor. Akhisarspor bu işe öncülük etmek istedi.

İlk ziyaretimizi onlara yaptık. Bundan sonra yıl sonuna kadarki maç bileti satışlarında yüzde 15’lik bir iskonto uygulayacaklar" dedi.

Yıl sonuna kadar satılacak tüm biletlerde bu indirimi yapacaklarına vurgu yapan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ise "Bakan Albayrak, kampanyayı açıkladığında asgarisinin yüzde 10 olduğunu söyledi, azamisi ise işletmelere, bizim gibi müesseselere kalmış. 

Biz de Akhisarspor olarak yüzde 15 indirim kararı aldık. İnşallah bunun ekonomik olarak çok büyük katkısı olacak. Psikolojik olarak da insanlara bir motivasyon olacak. İnşallah bu darboğazdan çok yakında hep beraber millet olarak çıkacağız" diye konuştu.

Kampanya çerçevesinde kulübe yapılan ziyarete katılan ATSO Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri, Akhisarspor’un Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Başkan Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Cihat Arslan tarafından karşılandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 618Ukrayna - Çek Cumh.
    3
    MS1
    1,45
    8666kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Karşıyaka kritik Kızılcabölükspor deplasmanında!

Akhisarspor’dan ekonomiye destek

Beşiktaş kuvvet ve kondisyon çalıştı

Galatasaray'da Eren Derdiyok takımla çalıştı