Akhisarspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAkhisarspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
GeriFutbol Akhisarspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
26.09.2018 - 13:07, Son Güncelleme:

Akhisarspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akhisarspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, 29 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Yeşil-siyahlı ekip, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı kondisyon ağırlıklı çalışmayla sürdürdü. Futbolcular, idmanı taktik çalışması ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Sakatlığı bulunan Serginho ile dinlendirilen Güray Vural antrenmanda yer almadı.

"Sanki hiç ayrılmamış gibiyim" 

Teknik direktör Cihat Arslan, antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Akhisarspor'da geçmişte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev aldığını anımsatarak, yeni dönemin kendisine ve kulübe hayırlı olmasını diledi.

Arslan, 2 yıl önce 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından Akhisarspor'dan ayrıldığını hatırlatarak, "Kader herhalde, Galatasaray maçının ardından gitmiştik, şimdi de Galatasaray maçının ardından geldik. Güzel bir duygu, burada kendimi evimde gibi hissediyorum, alışık olduğum bir yer. Onun için de zor olmuyor, sanki hiç ayrılmamış gibi hissediyorum." dedi.

Ligde ve Avrupa'da zorlu bir sürecin kendilerini beklediğini belirten Arslan, "Bizim için lig olmazsa olmaz, en önemli performansı ligde göstermek gerekiyor. Sonrasında da göğsümüzde ay-yıldız olduğu için ülkemizi temsil ettiğimiz için Avrupa'da başarılı olmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Birinci öncelik lig"Arslan, önceki teknik direktörlüğü dönemine göre daha yetenekli bir futbolcu grubuyla çalışacağına işaret ederek, "Bu yetenekli kadroyu takım olgusuna dönüştürebilirsek geçmişte başardığımız her şeyi yine kazanabilecek bir kapasitemiz var. Bizim için birinci öncelik lig. Bu kadro da bunu başarabilecek kalitede." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde oynamış bazı Anadolu takımlarının ligde zorlandığına dikkati çeken Arslan, şöyle konuştu:

"Geçmişte Türkiye Kupası'nı kazanan ve UEFA'da oynayan Anadolu takımlarının hepsi ligde sorun yaşamış. Ligdeki motivasyonsuzluğu ve Avrupa'ya daha fazla odaklanmayı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu Avrupa'yı bıraktığımız anlamına gelmiyor, ona da gerektirdiği kadar önem vereceğiz. Burada çok önemli gördüğümüz ligi de tekrar motivasyon olarak öncelikli hale getireceğiz. Kadromuzda birkaç bölgede alternatif olarak eksiklerimiz var. Onları da kendi içimizde ufak oynamalarla kapatabiliriz, diye düşünüyorum."

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cüneyt Çakır Arabistan'da düdük çaldı

Cengiz Ünder'in füzesi Roma'yı ayağa kaldırdı!

Mustafa Cengiz açıkladı: Birbirimize girdik

Barcelona'ya deplasman şoku