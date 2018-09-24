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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
24.09.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Akhisarspor’da Arslan dönüyor

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Akhisarspor’da Arslan dönüyor

Spor Toto Süper Lig’de teknik direktör Saffet Susic’le yollarını ayırdıktan sonra ilk galibiyetini 6’ncı haftada Galatasaray’ı evinde 3-0 yenerek alıp sükse yapan Akhisarspor, Cihat Arslan’ı 2 yıl aradan sonra yuvaya döndürüyor.

Daha önce kulüpte eskiden görev yapan teknik direktörlerin dönmesine soğuk bakan başkan Hüseyin Eryüksel, kurulan iddialı kadronun lige kötü başlamasıyla Arslan’a dümen kırdı. Akhisar’ın kararında takımdaki futbolcuların da başarılı teknik adamdan yana tavır almalarının etkili olduğu öğrenildi. Akhisarspor’u 2015-16 sezonunda ligde 46 puanla 8’inci yapıp 2016-17’nin ilk haftalarına kadar çalıştıran Cihat Arslan, Türkiye Kupası’nı kazanan kadroyu kuran isim de olmuştu. Fenerbahçe’yi 10 Mayıs’taki kupa finalinde yenen ilk 11’de forma giyen isimlerden 9’u Arslan döneminde transfer edildi.

Akhisarspor yönetimi, Susic’le yollarını ayırdıktan sonra geçen hafta Cihat Arslan’a talip olurken tecrübeli teknik adam için Spor Toto 1. Lig’de görev yaptığı Adanaspor’dan onay çıkmadı. Ligde 6 haftada galibiyet alamayan Adana temsilcisinde Arslan, son Boluspor mağlubiyeti sonrası ayrılık kararı aldı. Akhisar’da 2016-17 sezonunun ikinci haftasında ayrıldıktan sonra geçen sezon ikinci yarıda zor durumdaki eski kulübü Karşıyaka’yı çalıştıran Cihat Arslan, yarın sözleşme imzalayıp takımın başında antrenmana çıkacak. Camiayı ve takımı iyi tanıyan Arslan, lige kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Galatasaray galibiyetiyle kara bulutları dağıtan yeşil-siyahlılarda daha önce futbolcu olarak da görev yaptı. Halen kadroda yer alan futbolcuların 10’u Arslan döneminde transfer edildi.

ASLAN AVCISI

Saffet Susic’le yolların ayrılması sonrası antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıktığı maçta Galatasaray’ı mağlup eden Akhisarspor, uzun süre şansının tutmadığı rakibini son 4 maçta 3’üncü kez yenmeyi başardı. Rakibini geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda 2-1 yenerek kupanın dışında iten Akhisarspor, bu sezon başında Konya’da 5 Ağustos’ta oynanan Süper Kupa finalini de seri penaltı atışları sonrası 5-4 kazandı. Akhisar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova galibiyetiyle sükse yapan Fatih Terim yönetimindeki son şampiyon rakibini dün de net bir skorla geçti. Akhisarspor, bu sonuçla ligde Galatasaray önünde 13 maçta 2’nci galibiyetini aldı.

FATİH BUNU HEP YAPIYOR

Akhisarspor’un kalecisi Fatih Öztürk, Galatasaray önünde üst üste ikinci kez penaltı kurtarıp takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Sarı-Kırmızılı ekip önünde 5 Ağustos’ta Konya’daki Süper Kupa finalinde seri penaltılarda Gomis’in atışını çıkarıp takımına kupayı getiren Fatih, dün de 42’nci dakikada Rodrigues’e geçit vermedi. Fatih’in kurtarışıyla devreye moralli giren Akhisar, ikinci yarıda farka koştu.

SABRIN SONU MANU

Akhisarspor’un sezon başından bu yana büyük umut bağladığı Elvis Manu, Galatasaray maçında patlama yaptı. Seleznyov’un cezalı olduğu dönemde takımın gol umudu olarak kalan Hollandalı kanat oyuncusu, Galatasaray maçında hem takımını öne geçiren golü attı hem de penaltı yaptırıp farkın 2’ye çıkmasının yolunu açtı.

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